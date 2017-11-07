PHP авторизация

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Есть скрипт, который отлично справляется с авторизацией в сервисе. Но похоже там реализована защита и на некотором шаге парсинга ip попадает в бан. Могу купить сколько угодно прокси. От исполнителя требуется исследовать защиту и доработать скрипт, чтобы он не попадал в бан. Можете использовать нужную задержку либо прокси на свой выбор.

PHP
8 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

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