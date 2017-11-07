Добрый день. Требуется доработка сайта согласно ТЗ во вложении. Текущий сайт http://joxi.ru/l2ZLpb1c8BlDOr Дизайн страниц по ссылке https://yadi.sk/d/68ZnXPPo3NxJkw Верстку предоставляем. При заинтересованности прошу подробно ознакомиться с ТЗ и обозначить ориентировочную цену и ...
PHP авторизация
Есть скрипт, который отлично справляется с авторизацией в сервисе. Но похоже там реализована защита и на некотором шаге парсинга ip попадает в бан. Могу купить сколько угодно прокси. От исполнителя требуется исследовать защиту и доработать скрипт, чтобы он не попадал в бан. Можете использовать нужную задержку либо прокси на свой выбор.
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