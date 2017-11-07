PHP авторизация

Есть скрипт, который отлично справляется с авторизацией в сервисе. Но похоже там реализована защита и на некотором шаге парсинга ip попадает в бан. Могу купить сколько угодно прокси. От исполнителя требуется исследовать защиту и доработать скрипт, чтобы он не попадал в бан. Можете использовать нужную задержку либо прокси на свой выбор.