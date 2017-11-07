Галерея при повторном пролистывании доходит только до половины и начинается снова
Разработка сайта на 1C-Bitrix
Нам интересно создание сайта на подобии: https://tarilux.ru/
А именно Главная страница:
1. http://www.screencapture.ru/file/Ce7693c0
Разделы точно такие же (убираем только раздел "Детям"). По структуре внутри - все точно также (и в разделе "работа", и "обучение")
2. http://www.screencapture.ru/file/36D4B12f
Разделов (и под разделов) будет столько же, но добавится еще...
а) Раздел под названием 3D-Тур. С помощью панорамных фотографий помещений смоделируют присутствие пользователя внутри здания, с возможностью передвижения. По факту, это будет стороннее API, которое просто необходимо привязать к сайту (а не разработать). Пример такого панорамного моделирования - В гугл картах, когда можно приблизить и ходить по улицам.
б) Кнопка "Записаться на прием" у нас будет работать иначе. Интересует пример того, как это выполнено на сайте: http://www.dvhab.ru/med/
Скриншоты того, что должно появляться при нажатии на кнопку "Записаться на прием":
http://www.screencapture.ru/file/4846ebC6 и затем http://www.screencapture.ru/file/3F49f773 - только без выбора врача (без его фото и т.д.)
3. http://www.screencapture.ru/file/c2f092E5
Заменить хотим у себя на слайдер или синеграмму (живые фотографии). С возможностью вместо одного человека (статичного), поставить любое изображение или даже несколько изображений (как сетку). Очень нравится исполнение смены слайдеров на сайте: http://stom.bit-ecommerce.ru/
4. http://www.screencapture.ru/file/131a303e
Подобие лэндинга с возможностью кликов на "Преимущества", "Услуги" с переходом на нужный блок - нам очень нравится.
Будет также иконки с услугами, только мы планируем прибавлять постепенно новые услуги. Поэтому интересно создание функционала в админке, позволяющего нам самим в последствии выполнять данное действие.
Структура подачи информации в каждой услуге будет аналогичной: https://tarilux.ru/services/therapy/
Единственное, мы будем разбавлять такое обилие текстом подобием портфолио: скажем "До и после". Либо просто возможность загружать изображения (фото).
Также необходимо автоматизировать прайс цен http://www.screencapture.ru/file/84Aa1516. Цены хранятся в 1С, хотим подвязать их друг с другом. Либо настроить на возможность выгрузки цен из файла по тип Excel.
Баннеры рядом с услугами (иконками) будем делать такой же.
5. http://www.screencapture.ru/file/e5110931
Блок с преимуществами здесь новостной, мы бы хотели переделать его в менее наполненный текстами вариант. Также если переделать в иконки, при клике на которые мы переходим на отдельные статичные страницы с более полным описанием преимуществ. Пример иконки (только представьте, что без текста) http://www.screencapture.ru/file/e2Dd78b1
Если возможно, то настроить текст всплывашками, например при клике на иконку появлялся ниже текст: http://www.screencapture.ru/file/e2Dd78b1
6. http://www.screencapture.ru/file/9367a8E0
Планируем заменить на пример, как это сделано у https://www.novadent.ru/
Галерея улыбок: http://www.screencapture.ru/file/F332aeA1
Как мы понимаем, здесь не загружаются фотографии вручную. А автоматически привязали Инстаграм, что при добавлении фото в аккаунт, оно автоматически появляется на сайте с отображением кол-ва лайков. Если нет возможности также привязать, рассматриваем вариант занесения фотографий на сайт вручную (как фотогалерея)
7. http://www.screencapture.ru/file/1ce7D9Cf
Сделаем похожий блок, но перенесем его в раздел "О компании"
8. http://www.screencapture.ru/file/Ffc13EC4
У себя на сайте заменим на Колумнистику. Пример есть на сайте https://todaykhv.ru/: http://www.screencapture.ru/file/311db0D1
То есть, это будут экспертные мнения от врачей на какие-то темы. Раздел также продублируется в "Блог".
9. http://www.screencapture.ru/file/64dA2a9b
Новостной блок у нас будет такой же (и по структуре, и по отображению)
10. http://www.screencapture.ru/file/233beFd0
В подвале у нас также будет карта, обязательно ссылка на соц.сети и данные о компании. Также интересно размещение карты сайта.
В этом блоке у нас будет информация также о руководителе. Но еще нам очень понравился блок у http://web-alt.ru/page/about с историей о компании и видео блоком: http://www.screencapture.ru/file/a1011Bb3
Свою команду будем предоставлять иначе. Хотим интерактивные фото. Скажем, отображаются сразу все фото в одинаковой стилистике (в халатах, на работе), но при наведении на какого-то из врачей - отображается его второе фото, изображения будем подбирать, связанные с хобби сотрудников, чтобы раскрыть их с человеческой стороны.
Заходя глубже в примере: https://tarilux.ru/team/doctors/polyantseva-berezina-anna-vladimirovna/ - структуру страницы не меняем, но от себя добавляем текстовый блок о хобби + мы бы у себя хотели подачу сертификатов изменить. Вдобавок сделать страницу с портфолио - всплывающей. Понравился пример: http://artstomdv.ru/specialists/, но здесь портфолио не всплывает.
http://www.screencapture.ru/file/f5D063D5
На примере отображаются все возможные сертификаты врача, но мы бы хотели сделать их линейкой (слайдшоу или каруселью изображений), где бы отображался счетчик... 1/10 сертификатов или 3/16 (порядок/всего сертификатов).
13. https://tarilux.ru/contacts/
Здесь будем размещать крупнее карту.Яндекс. Полную контактную нашу информацию. "ФОС с руководителем" планируем сделать обычную ФОС, которая будет потом пересылаться другому оператору (не отвечающему за запись).
И этот сайт мы планируем сделать адаптивным (поэтому важно знать про синеграмму и 3д Туры на других платформах, реально ли это...)
Нужны сроки, цены и желательно цены дать по ПУНКТАМ
Заявки фрилансеров
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