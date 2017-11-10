Необходимо доработать сайт агрегатор новостей, написан на ноде и ангуляре, доработать надо парсер, и мелкие задачи по верстке. более подробно описание проекта заинтересованным сторонам в личку бюджет на эту задачу 200 долларов ...
Написать скрипт для google таблиц
Необходимо написать скрипт для Google таблицы, который будет заполнять таблицу при каждом обращении к ней по Get запросу. Также необходимо написать PHP скрипт для получения данных по двум API (Facebook api и собственное) и передачи их через Get запрос в Google Doc с целью автоматического заполнения таблицы
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