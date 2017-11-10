Написать скрипт для google таблиц

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Необходимо написать скрипт для Google таблицы, который будет заполнять таблицу при каждом обращении к ней по  Get запросу.  Также необходимо написать PHP скрипт для получения данных по двум API (Facebook api и собственное)  и передачи их через Get запрос в Google Doc с целью автоматического заполнения таблицы

PHP
8 лет назад
guest_1509995277272
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Дмитрию за оперативно и качественно выполненную работу. Рекомендую к сотрудничеству!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

dmitro_o_v
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад