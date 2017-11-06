Не работает перемотка видео при отдаче через php-скрипт

Тестирую обход защиты от хотлинка, с помощью отдачи видеофайлов с других сайтов через php-скрипт.

Использую такой скрипт (script.php):

if (!isset($_GET['url'])) {

exit('Некорректные параметры запроса');

}else{

header ("Content-type: video/mp4");

$url = $_GET['url']; // урл видеофайла

$ch = curl_init($url);

curl_setopt_array($ch, array(

CURLOPT_RETURNTRANSFER => 0,

CURLOPT_HEADER => 0,

CURLOPT_NOBODY => 0,

CURLOPT_TIMEOUT => 20,

CURLOPT_NOPROGRESS => 1,

CURLOPT_HTTPHEADER => array(

'cookie: test=%21%21%21',

'useragent: Opera 9/1 (WinXP; U; ru)',

'referer: http://google.com,

'x_forwarded_for: 127.5.5.5')

));

$response = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

exit($response);

}

На сайте, соответственно, вставляю в плеер ссылку такого вида: http://site.com/script.php?url=http://donor.com/video.mp4

Всё работает, за исключением перемотки. Как сделать, чтобы она заработала?

Насколько понимаю, нужно получать с донора Content-Range и Content-Length. Но как это технически сделать - вопрос.