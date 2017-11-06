Подключить "Мой склад" к сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Добрый день, создаю сайт интернет магазин  на OpenCart, необходимо подключить "Мой склад" для актуальности остатков. Кроме интернет магазина есть физическая точка(магазин). Нужны правильные настройки обмена по выгрузке остатков, загрузка новых товаров и цен и т.д. 

Исполнитель необходим ответственный знающий своё дело. Так же возможны и другие проекты.

Opencart
8 лет назад
Kazan16
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров