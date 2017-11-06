Подключить "Мой склад" к сайту

Добрый день, создаю сайт интернет магазин на OpenCart, необходимо подключить "Мой склад" для актуальности остатков. Кроме интернет магазина есть физическая точка(магазин). Нужны правильные настройки обмена по выгрузке остатков, загрузка новых товаров и цен и т.д.

Исполнитель необходим ответственный знающий своё дело. Так же возможны и другие проекты.