Доработка сайта на Bitix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка118 просмотров

Нужно доработать сайт на Bitrix доработка Шаблона Доработка всей структуры сайта . подробности по Viber или skype 

8 лет назад
guest_15025560501221
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$150
5 дней
Все сделал хорошо
Оплатил только часть, заказа. Оставшуюся сумму обещался отправить, но так до сих пор и не пришли.

Заявки фрилансеров

Prohi8bitme
Андрей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад