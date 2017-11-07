Настроить ЧПУ и тайтлы в ИМ на Опенкарт

Здравствуйте, после обновления базы, в интернет магазине перестали отображаться частично тайтлы,

тег стал пустым: .

Также при добавлении нового товара урлы стали иметь такой вид: http://imthailand.ru/shop?product_id=10285

Все тайтлы прописаны в карточках товаров, ссылка же ЧПУ на латинице появлялась автоматически, бралась с того же тайтла.

Указывайте цену за помощь в данном вопросе.