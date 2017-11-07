Настроить ЧПУ и тайтлы в ИМ на Опенкарт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок172 просмотра

Здравствуйте, после обновления базы, в интернет магазине перестали отображаться частично тайтлы,

тег стал пустым: .

Также при добавлении нового товара урлы стали иметь такой вид: http://imthailand.ru/shop?product_id=10285 

Все тайтлы прописаны в карточках товаров, ссылка же ЧПУ на латинице появлялась автоматически, бралась с того же тайтла.

Указывайте цену за помощь в данном вопросе.

Opencart
8 лет назад
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
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balv
33 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад