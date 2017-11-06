Добавить сортировку "Есть на складе" в умный фильтр Битрикс.

Интернет-магазин на Битриксе, синхронизация с 1С.

Нужно добавить в умный фильтр галочку "Есть на складе".

Фактически нужно с какой-то периодичностью проверять значения наличия товаров и, при необходимости, изменять свойство "Наличие на складе" каждого товара.

Вариант решения описан здесь: ru.stackoverflow.com/ques...

И здесь: ru.stackoverflow.com/ques...

Может быть есть и другие варианты.

В предложениях указывайте, пожалуйста, стоимость работ.