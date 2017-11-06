Добавить сортировку "Есть на складе" в умный фильтр Битрикс.

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Интернет-магазин на Битриксе, синхронизация с 1С. 

Нужно добавить в умный фильтр галочку "Есть на складе". 

Фактически нужно с какой-то периодичностью проверять значения наличия товаров и, при необходимости, изменять свойство "Наличие на складе" каждого товара. 

Вариант решения описан здесь: ru.stackoverflow.com/ques... 

И здесь: ru.stackoverflow.com/ques... 

Может быть есть и другие варианты. 

В предложениях указывайте, пожалуйста, стоимость работ.

8 лет назад
artemluzin
Артем 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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