Нужно разработать функционал "тарифных пакетов для поставщиков" (отдельным модулем на CMS CS-Cart). Тарифные пакеты для поставщиков – это набор услуг, предоставляемый на определенное время за указанную в тарифе плату. Предназначен для группы ...
Добавить сортировку "Есть на складе" в умный фильтр Битрикс.
Интернет-магазин на Битриксе, синхронизация с 1С.
Нужно добавить в умный фильтр галочку "Есть на складе".
Фактически нужно с какой-то периодичностью проверять значения наличия товаров и, при необходимости, изменять свойство "Наличие на складе" каждого товара.
Вариант решения описан здесь: ru.stackoverflow.com/ques...
И здесь: ru.stackoverflow.com/ques...
Может быть есть и другие варианты.
В предложениях указывайте, пожалуйста, стоимость работ.
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