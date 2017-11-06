Для автоматизации выкладывания товаров с альбомов вк с ценами и описанием на движок prom.ua
Разработать сайт
Необходимо создать сайт.
Необходимые требования и информация в брифе.
Указать точную стоимость и сроки исполнения работ.
Примеры работ.
Заявки фрилансеров
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