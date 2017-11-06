Разработать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок228 просмотров

Необходимо создать сайт.

Необходимые требования и информация в брифе.

Указать точную стоимость и сроки исполнения работ.

Примеры работ.

8 лет назад
Iglino
Сергей 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров