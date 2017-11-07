Opencart 1.5 - сделать слайдер на всю ширину экрана

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок306 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо "вытянуть" слайдер на всю ширину экрана на главной странице (сейчас он в рамках container 1200px). Для слайдера используется фришный модуль EC Slideshow, работает без ошибок. Установлен шаблон Юнико. Здесь, в целом, описана проблема правда предложено решение под OC 2, но способ решения по идее очень похожий.

При доработках важно сохранить адаптивность.

От Вас хотелось бы получить приблизительные срок и стоимость.

Заранее благодарен!

Opencart
8 лет назад
alexbard
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Рекомендую Алексея как ответственного исполнителя. Очень понравилось то, что Алексей адекватно оценил объем и стоимость работы. Всё сделано как и договаривались, быстро, правильно, без задержек и проблем. Буду сотрудничать с ним дальше, и вам рекомендую! :)
Полностью доволен сотрудничеством с Александром! После выполнения задачи было все оплачено во время и без задержек. Рекомендую.

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AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад