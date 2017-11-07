Opencart 1.5 - сделать слайдер на всю ширину экрана

Доброго времени суток!

Необходимо "вытянуть" слайдер на всю ширину экрана на главной странице (сейчас он в рамках container 1200px). Для слайдера используется фришный модуль EC Slideshow, работает без ошибок. Установлен шаблон Юнико. Здесь, в целом, описана проблема правда предложено решение под OC 2, но способ решения по идее очень похожий.

При доработках важно сохранить адаптивность.

От Вас хотелось бы получить приблизительные срок и стоимость.

Заранее благодарен!