Настройка RSS на сайте для гугл новостей

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Закрыт2 заявки156 просмотров

Ищу программиста с опытом настройки rss на сайте для гугл новостей и настройки сайта в соответствие с требованием гугл.

8 лет назад
guest_15099077142805
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров