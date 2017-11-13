Требуется доработать сайт по ТЗ

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Нужно доработать сайт по тз. 

Тз прилагаю. Срок до вторника включительно

8 лет назад
Elephent
Ильяс 
34 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад
$150
1 день
Отличный исполнитель. Рекомендую.
четкое тз. быстрая оплата

Заявки фрилансеров

ne0z
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
8 лет назад