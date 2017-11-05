Написание парсера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок169 просмотров

Добрый день!

Нужно написать парсер, для сбора цен по определенным названиям товаров с определенных сайтов.

Спасибо!

Предлагайте цены.

Отвечу на любые вопросы.

8 лет назад
3597241
Илья 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров