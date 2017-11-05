Интеграция верстки на CMS Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходима интеграция верстки на CMS Bitrix

Верстка проекта Sunangel

Что необходимо дополнительно:

  • Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С.
  • Актуальные остатки
  • Интеграция с платежной системой Yandex kassa
  • Интеграция с социальными сетями(для авторизации)
Подробные детали работы обсуждаются с выбранным исполнителем.

Предполагаемый срок интеграции – 30 дней. Работа через безопасную сделку, или поэтапно, с оплатой за каждый этап.

8 лет назад
dimadodonov
Дмитрий 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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