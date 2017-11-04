Доработки магазина OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок144 просмотра

есть магазин opencart. надо добавить микроразметку товаров в хтмл, сделать сжатие css и js и в один файл их.

нужен человек кто всегда на связи и быстро отвечает.

CSSJavaScriptOpencart
8 лет назад
madbbb
46 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад
$30
2 дня
не очень

Заявки фрилансеров

v_krasnoselska
Лера 
31 год
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
6 отзывов(-2)
8 лет назад