Необходимо прописать микроразметку для сайта 2 интернет-магазиа Овпенкард и Джумла В общей сложности 4 типовые страницы главная страницатоварная и каталог товаровконтактыстатьи и новости
Доработки магазина OpenCart
есть магазин opencart. надо добавить микроразметку товаров в хтмл, сделать сжатие css и js и в один файл их.
нужен человек кто всегда на связи и быстро отвечает.
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