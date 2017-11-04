Скрипт на JS+PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки188 просмотров

Нужно написать скрипт такой же как на 

https://nebo-skinali.ru/podbor.php

и интегрировать его с плагином Wordpress

JavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
Paquito
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

root7777
Виктор 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
8 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, подробное и понятное ТЗ, своевременная оплата. Остался доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

root7777
Виктор 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-1)
8 лет назад