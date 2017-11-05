Авторизация telegram cli php

4:34Приветствую!

нужно написать авторизацию/регистрацию в телеграмм по номеруу телефона.

плюс отправка сообщений по нику и по ид , а так же читать сообщения

тут задействован telegram-cli-client .

Нужно реализовать все это на php

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