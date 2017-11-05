Авторизация telegram cli php

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Закрыт4 заявки187 просмотров

4:34Приветствую! 

нужно написать авторизацию/регистрацию в телеграмм по номеруу телефона. 

плюс отправка сообщений по нику и по ид , а так же читать сообщения 

тут задействован telegram-cli-client . 

Нужно реализовать все это на php 

Пишите свои цены и сроки выполнения 

PHP
8 лет назад
ofroke
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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