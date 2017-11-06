Разработать PHP скрипт, генерирующий PDF

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки143 просмотра

На входе скрипт получает данные в формате JSON:

Ссылка на изображение логотипа

Название компании

Адрес компании

Эл. почта

Сайт

Название клиента

Адрес клиента

Номер счета

Номер клиента

Налоговый индетификатор

Дата выставления

Дата отправки

Список позиций

Два поля со свободным текстом

Банковские данные

Результат PDF файл

Шаблон будет предоставлен выбранному исполнителю.

Никакой сложной вёрстки, простая табличная расстановка данных.

Все данные только текст.

Оставляйте стоимость и сроки (обязательно!)

Только в проект, не пишите в личку

PHP
8 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$70
3 дня
Спасибо за сотрудничество.
Отличный заказчик. четкое задание и своевременная оплата. Рекомендую ВСЕМ.

Заявки фрилансеров

verhmax
Максим 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад