Добрый день. Есть базовый сайт на тильде к нему надо приделать магазин и перенести все на другую cms это все. Главное чтобы функционал в тз работал включая панель администрирования исходниками ...
Парсинг товаров для публикации на сайте wordpress.
Парсинг товаров для публикации на сайте wordpress.
Exl + CSV
Нужна общая таблица по 300 позициям: 4 бренда (c 4 разных сайтов)
Около 20 категорий, 30 свойст (характеристик)
Заявки фрилансеров
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