Парсинг товаров для публикации на сайте wordpress.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Парсинг товаров для публикации на сайте wordpress.

Exl + CSV

Нужна общая таблица по 300 позициям: 4 бренда (c 4 разных сайтов)

Около 20 категорий, 30 свойст (характеристик)

 

WordPress
8 лет назад
LKR
47 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров