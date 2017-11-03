Требуется программирование простой системы учета заявок

Требуется программирование простой системы учета обращений клиентов.

Во вложении набросок интерфейса,

из которого должна быть понятна требуемая функциональность,

грубо говоря, предполагается только функционал, который очевиден из этих картинок,

обращается клиент > вносим его данные в базу > потом периодически напоминаем о себе при необходимости и тому подобное; основное требование - максимально быстрая работа без перезагрузки страниц;

но заинтересованным вышлю нормально прописанное ТЗ,

верстки - НЕТ, но есть вот такой шаблон - http://preview.themeforest.net/item/adminplus-premium-bootstrap-4-admin-dashboard/full_screen_preview/14601290 (уже купленный), откуда нужно взять все используемые элементы интерфейса