Установить оплату PayPal modx

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Завершен2 заявки211 просмотров

Нужно на сайте с modx поставить оплату PayPal.

Что бы автоматом в счет добавлял номер счета из магазина, и можно было сделать оплату на сайте.

Сайт сброшу в личку.

MODX
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$30
2 дня
Сделано все четко! Без единой проблемы. Самое главное быстро и качественно. Будем сотрудничать дальше.
Все отлично, работаем дальше.

Заявки фрилансеров

modxwebdev
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад