Здравствуйте. Нужно авторизоваться скриптом на сайте obli vki.biz (пробел убрать) Скрипт должен работать на локальном сервере на xampp. Написать в curl+php. Тестовые логин+пароль могу дать или свои придумайте.
Доработка парсера
правка парсера, оповещение на почту, переделка загрузки фото
Заявки фрилансеров
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