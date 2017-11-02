Добрый день Необхдимо прогнать сайт в сервисе linkresearchtools на Детокс Оплата - договорная
Создать всплывающее окно с ютуб видео (сегодня)
В окне должны быть видео и крестик (что бы закрыть), движок у сайта джумла
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