Создать всплывающее окно с ютуб видео (сегодня)

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Закрыт4 заявки137 просмотров

В окне должны быть видео и крестик (что бы закрыть), движок у сайта джумла

Joomla
7 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров