Добрый день Необхдимо прогнать сайт в сервисе linkresearchtools на Детокс Оплата - договорная
Необходимо поставить инфо о куках
Добрый вечер. Сайт написан на html. Для стран ЕС необходимо инфо о куках, с которым нужно согласится. Пример https://wordpressmania.ru/uvedomlenie-o-cookie-dlya-sayta/
Сделать нужно сегодня-завтра
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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