Необходимо поставить инфо о куках

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки181 просмотр

Добрый вечер. Сайт написан на html. Для стран ЕС необходимо инфо о куках, с которым нужно согласится. Пример https://wordpressmania.ru/uvedomlenie-o-cookie-dlya-sayta/

Сделать нужно сегодня-завтра

HTML
7 лет назад
Webfuture
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
Александр очень быстро и отлично справился с заданием. Хороший специалист, рекомендую.
Спасибо.

Заявки фрилансеров

a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад