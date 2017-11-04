Необходимо поставить инфо о куках

Если указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. Используйте кеш браузера для следующих ресурсов: http://bitrix.info/bx_stat (не указан срок действия)https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js (60 ...