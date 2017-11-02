Сделать настройки на виндовсе

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Закрыт1 заявка136 просмотров

1.Подключить прокси

2.Настроить днс

3.Отключить настройки джава и флеш в браузере

4. И еще помелочи

Єто все нужно проделать на 10 виртуальных машинах.

Java
7 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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