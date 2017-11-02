Спарсить два сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок164 просмотра

Спарсить квартиры с сайтов http://bit.ly/2indRj8 http://bit.ly/2zduQhN полученные данные необходимо будет представить в формате xml  (яндекс недвижимость и циан). Так же требуется проводить обновление цен и наличия квартир в полученных фидах на основе данных из цсв файлов.

7 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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