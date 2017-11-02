Требуется разработать парсер вебсайта частных объявлений по типу авито. Складывать в Mysql.
Доработака страницы сайта
На сайте www.integer-soft.ru надо переделать страницу "Команда". Сейчас там размещены псевдофотографии членов команды с подписями, все в виде таблицы. Не нравится! Надо переделать. Есть одиночные фото членов команды с подписями, одна большая групповая фотография и 4 life-фотографии. Нужно предложить вариант интересного размещения этой галереи. Причем при наведении на одиночную фотографию должно появляться описание человека, например, как здесь demo.weblizar.com/respons... При клике на любое фото должен появляться лайтбокс с возможностью прокручивания всех фотографий в большом размере.
Порядок работ следующий.
1. Предложить mockup того, как страница будет выглядеть.
2. Согласования mockup
3. Потом исполнение
Заявки фрилансеров
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