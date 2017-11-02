Требуется правильно настроить мета теги соцсетей, для правильного отображения постов на фейсбук, вк, твитер. А также настроить авторизацию и регистрацию через соцсети. Сайт на движке ElitBoard 2.3, оплата по PayPal
Правки сайта на Битрикс
Добрый день!
Сайт на Битрикс, необходимо внести для начала небольшие правки, закрыть сайт от индексации, восстановить доступ к админке, удалить лишние модули и т.п.
Далее если сработаемся перейдем к уже более масштабным работам.
Т.е. ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество начав с малого.
Если у вас есть необходимый опыт и не большой "аппетит" на расценки своих услуг, пишите, все обсудим. Оплата как удобно.
Заявки фрилансеров
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