Правки сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок125 просмотров

Добрый день!

Сайт на Битрикс, необходимо внести для начала небольшие правки, закрыть сайт от индексации, восстановить доступ к админке, удалить лишние модули и т.п. 

Далее если сработаемся перейдем к уже более масштабным работам.

Т.е. ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество начав с малого.

Если у вас есть необходимый опыт и не большой "аппетит" на расценки своих услуг, пишите, все обсудим. Оплата как удобно.

7 лет назад
Yuzhanin
43 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров