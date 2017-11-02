Правки сайта на Битрикс

Добрый день!

Сайт на Битрикс, необходимо внести для начала небольшие правки, закрыть сайт от индексации, восстановить доступ к админке, удалить лишние модули и т.п.

Далее если сработаемся перейдем к уже более масштабным работам.

Т.е. ищу специалиста на долгосрочное сотрудничество начав с малого.

Если у вас есть необходимый опыт и не большой "аппетит" на расценки своих услуг, пишите, все обсудим. Оплата как удобно.