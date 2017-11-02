Внести доработки на сайт (ocStore 2.3.0.2.3)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

1. Осуществить переезд сайта на другой хостинг.

2. Настроить автоматическое формирование sitemap сайта. Выбрать необходимый модуль и установить его.

3. Установить и настроить Яндекс.Метрику.

4. Установить и настроить Mega FilterPLUS (https://opencartforum.com/files/file/3879-mega-filter-plus-powered-by-mega-filter-pro2x/)

5. Разобраться с формированием ЧПУ на сайте.  Решить вопросы, которые есть у SEO-специалиста.

 

Пункты 1, 2, 3, 5 – необходимо сделать в течение 2 дней.

Пункт 4 – в течение 5 дней.

ocStore
7 лет назад
elcante-shop
Вадим 
53 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров