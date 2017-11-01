Полностью скопировать сайт, который стоит на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок168 просмотров

Нужно скачать/скопировать сайт http://rookfilms.ru/

Требования: 

  • Сайт должен быть скачан по папочкам, чтобы можно было потом понять что и где..
  • Сайт должен полностью функционировать самостоятельно
  • Все стили должны быть скачаны
WordPress
8 лет назад
artemivasenko
Артём 
24 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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