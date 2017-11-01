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Разработать веб-платформу для учета/синхронизации товара
Ищем программиста на PHP для разработки веб-платформы/системы ведения в реальном времени учета и синхронизации товара между складом и различными каналами продаж (Amazon, eBay, CS-Cart & WooCommerce). Пожалуйста, оставьте свой ник в Skype для предоставления более точной информации по проекту. Укажите примерные сроки и цены.
Обязательные требования: Бесплатное исправление багов втечение года со дня сдачи проекта.
Заявки фрилансеров
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