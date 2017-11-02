Нужно перевести код яваскрипта на яву , файл с кодом доступен по ссылке https://drive.google.com/file/d/0By1g6J0Uwp8yTlh1UGptcENzcnM/view?usp=sharing
Парсинг блока текста
Есть вывод из cURL запроса вида:
[ { "id" : "FC2KFBC2TnSKVotWpLpGd5HAFp44bYCc7dJfU2cHFT25",
"type" : "sell",
"amount" : 22757296,
"price" : 6230000000,
"timestamp" : 1506612290021,
"filled" : 22757296,
"status" : "Filled",
"assetPair" : { "amountAsset" : "474jTeYx2r2Va35794tCScAXWJG9hU2HcgxzMowaZUnu",
"priceAsset" : null }},
{ "id" : "3SaFNbWE1WRetTHeha9JxQFCG56FzqGDZzrgGPWWytHY",
"type" : "buy",
"amount" : 300000000000,
"price" : 230002,
"timestamp" : 1509522347517,
"filled" : 0,
"status" : "Accepted",
"assetPair" : { "amountAsset" : "6Z2EYvNU447o96Zevei4Zb5rNntENs2br2B5kQ5HXkiq",
"priceAsset" : null }
Нужна конструкция под Bash которая будет вытаскивать блок текста содержащий заданную информацию, например - Accepted.Под блоком текста подразумеваю:
"id" : "3SaFNbWE1WRetTHeha9JxQFCG56FzqGDZzrgGPWWytHY",
"type" : "buy",
"amount" : 300000000000,
"price" : 230002,
"timestamp" : 1509522347517,
"filled" : 0,
"status" : "Accepted",
"assetPair" : { "amountAsset" : "6Z2EYvNU447o96Zevei4Zb5rNntENs2br2B5kQ5HXkiq",
"priceAsset" : null
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужен мощный парсер, который будет работать непрерывно. Парсить нужно данные по API. В дальнейшем с данными нужно производить расчеты.Веб-программирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
1. В mozille один блок съехал по размерам - нужно подправить 2. Поставить на сайт messenger - viber, whatsapp,telegramm, vk 3. Доделать онлайн оплату - была установлена через интеркассу, нужно чтоб оплата происходила ...Завершен7 лет назад
Перенести сайт на WordPress. Есть сайт, сделанный на конструкторе, его необходимо перенести на WodrPress. Общие требования: Структура и дизайн сайта должны сохраниться. Требования по вёрстке: Должна быть адаптивность, кроссбраузерность (последние ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Программа имеет регистрационный номер, номер отпраляеться разработчику, разработчик активирует программу. Активация программы возможна только на одном компьютере. У меня есть одна копия активированной программы. нужно чтобы можно было устанавливать на несколько компьютеров. Программу отправлю для ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо произвести обработку данных из массива эксель файлов(примерно 300±30). Нужен макрос который из нескольких файлов одного формата будет сводить данные в одну сводную таблицу. Доступ к архиву с файлами открою по ссылке на гугл диск. ...Завершен7 лет назад
Нужно написать скрипт, который по номеру заказа будет вытаскивать с сайта AliExpress id реферала, который купил товар по партнерской ссылке на Aliexpress, через их партнерский API или любым другим способом.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $15
Предложить и реализовать решение по передачи входных параметров типа wp-site.ru?parm1=parametr1&parm2=parametr2 в функцию add_filter() wp-сайта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужен парсер (CS:Go) по сайту opskins.com. Требуется вывод данных в бд: id, name, price(минимальная цена), count(количество), price_data (дата посл. обновления). Парсер будет запускаться раз в 90 секунд, нужны каждый раз актуальные ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $70
Внести правки в существующий сайт и доработать, где необходимо.Завершен7 лет назад