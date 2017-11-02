Парсинг блока текста

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Завершен3 заявки180 просмотров

Есть вывод из cURL запроса вида:﻿[ {  "id" : "FC2KFBC2TnSKVotWpLpGd5HAFp44bYCc7dJfU2cHFT25", 

"type" : "sell", 

"amount" : 22757296, 

"price" : 6230000000, 

"timestamp" : 1506612290021, 

"filled" : 22757296, 

"status" : "Filled", 

"assetPair" : {    "amountAsset" : "474jTeYx2r2Va35794tCScAXWJG9hU2HcgxzMowaZUnu",   

"priceAsset" : null  }},

{  "id" : "3SaFNbWE1WRetTHeha9JxQFCG56FzqGDZzrgGPWWytHY", 

"type" : "buy", 

"amount" : 300000000000, 

"price" : 230002, 

"timestamp" : 1509522347517, 

"filled" : 0, 

"status" : "Accepted", 

"assetPair" : {    "amountAsset" : "6Z2EYvNU447o96Zevei4Zb5rNntENs2br2B5kQ5HXkiq",   

"priceAsset" : null  } 

﻿

﻿Нужна конструкция под Bash которая будет вытаскивать блок текста содержащий заданную информацию, например - Accepted.Под блоком текста подразумеваю:

"id" : "3SaFNbWE1WRetTHeha9JxQFCG56FzqGDZzrgGPWWytHY", 

"type" : "buy", 

"amount" : 300000000000, 

"price" : 230002, 

"timestamp" : 1509522347517, 

"filled" : 0, 

"status" : "Accepted", 

"assetPair" : {    "amountAsset" : "6Z2EYvNU447o96Zevei4Zb5rNntENs2br2B5kQ5HXkiq",   

"priceAsset" : null

8 лет назад
fadetogrey
Сергей 
54 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

lokin_roman
Роман 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Все хорошо. Задание было выполнено быстро и качественно. Спасибо!
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lokin_roman
Роман 
41 год
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад