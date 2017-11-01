Парсер сайта opskins.com

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Закрыт6 заявок169 просмотров

Здравствуйте. Нужен парсер (CS:Go) по сайту opskins.com. Требуется вывод данных в бд: id, name, price(минимальная цена), count(количество), price_data (дата посл. обновления).

Парсер будет запускаться раз в 90 секунд, нужны каждый раз актуальные цены, если делать через API opskinsa, то в документации указано обновление раз в 30 минут, такой вариант не подходит.

8 лет назад
wannaDie
34 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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