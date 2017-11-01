Добрый день! На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https Нужно устранить эту проблемку. Сроки ...
Переделка сайта на РНР
Нужны доработки и переделки сайта на РНР. Подробности кандидатам в личку. Оплата поэтапно.
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