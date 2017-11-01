Установить фильтр товаров на Open Cart

Есть вот такая карта метро: http://dvhbru.github.io/metro/Нужно разместить ее на нашем сайте и добавить:1) получать из куки id станций и выделять их на карте;2) возможность щелкнуть на карте и выделить нужные станции;3) ссылки быстрого выбора: внутри ...