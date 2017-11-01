Прикрутить к галерее lightGallery кнопки социальных сетей

Добрый день! На сайте почему то в браузере выдает такое сообщение http://take.ms/xWWcp После того как нажимаем загрузить Небезопасные скрипты - пропадает https Нужно устранить эту проблемку. Сроки ...
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Задача
Требуется в лайтбокс галерею jQuery lightgallery http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/
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