Прикрутить к галерее lightGallery кнопки социальных сетей

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$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Задача

Требуется в лайтбокс галерею jQuery lightgallery http://sachinchoolur.github.io/lightGallery/

jQuery
8 лет назад
webslice
Сергей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров