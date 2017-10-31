Интеграция видео-платформы в проект дистанционного образования

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Необходимо создать видеоплатформу на сайте дистанционного обучения по аналогии с сайтом http://tutoronline.ru/. Необходим функционал старта и завершения занятия на самой платформе, но урок может вестись по скайпу. 

8 лет назад
guest_14997030908738
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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