создание сайта визитки
Интеграция видео-платформы в проект дистанционного образования
Необходимо создать видеоплатформу на сайте дистанционного обучения по аналогии с сайтом http://tutoronline.ru/. Необходим функционал старта и завершения занятия на самой платформе, но урок может вестись по скайпу.
Заявки фрилансеров
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