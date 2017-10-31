В магазине Virtuemart2+jomla2 - https://www.moya-oborona.ru нужно сделать так чтобы можно было менять цены загрузкой файла Exel.
Парсеры для фейсбук
Необходимо собирать подписчиков определённых сообществ. Чтоб потом настроить на них рекламу.
Заявки фрилансеров
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