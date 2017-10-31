Выполнить ТЗ Ajax

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки223 просмотра

подробности во вложении

AJAX
8 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт обработки видео php mysql ffmpeg

    Суть работы скрипта: пользователь через веб-интерфейс загружает видеофайл на сервер + короткое описание, получает сгенерированную уникальную ссылку после загрузки. Перейдя по ссылке, имеется возможность работы с видео и запись переменных в базу. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правка корзины в WordPress

    $10

    Сделать правки в корзине 1.      Убрать  пункт «Подсчитать доставку» 2.      Если клиент галочкой  выбрал самовывоз, то ему не предлагаетсязаполнять адрес и индекс, только ФИО и телефон 3.      Убрать пустое окно «Доставка по другому адресу»,сейчас ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить воронку продаж

    Необходимо создать автоматическую рассылку на сервисе по рассылкам. Настроить письма (по разным шаблонам) в зависимости от действий клиента. Настроить отправку сообщений на телефон. Создать несколько лендингов (странички допродажи и благодарности). Настроить полную статистику.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с картой метро на сайте

    Есть вот такая карта метро - http://dvhbru.github.io/metro/ Нужно разместить ее на нашем сайте в папке http://info.ru.net/metro2/ и  сделать index.php который будет 1) получать из cookie id станций и выделять их на карте ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Список почтовых отделений

    $9

    Есть список городов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989 Есть сайт, на котором можно узнать адрес почтового отделения и индекс города http://index-post-address.ru/address/188320 Нужно в таблицу с городами дописать адреса главных почтовых отделений ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен срочный одноразовый парсинг нескольких сайтов

    $20

    quote-citation.com/   sbornik-mudrosti.ru  www.wisdoms.ru/  www.aforizmy.su/  citatu.com.ua  формат отдачи данных:  автор;Раздел1; раздел2;РазделN;тег1;тег2;тегN;цитата1;цитата2;цитатаN  в некоторых сайтах есть и тег и раздел  в некоторых только тег или только раздел.  ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад