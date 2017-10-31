Суть работы скрипта: пользователь через веб-интерфейс загружает видеофайл на сервер + короткое описание, получает сгенерированную уникальную ссылку после загрузки. Перейдя по ссылке, имеется возможность работы с видео и запись переменных в базу. ...
Выполнить ТЗ Ajax
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