Список почтовых отделений

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок212 просмотров

Есть список городов:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989

Есть сайт, на котором можно узнать адрес почтового отделения и индекс города

http://index-post-address.ru/address/188320

Нужно в таблицу с городами дописать адреса главных почтовых отделений и индексы городов (1 город - 1 отделение - 1 индекс)

http://joxi.ru/L21vgDdF8Q0kPA

http://joxi.ru/BA0MqBWtJQpjpr

Нужно сделать первые 500 городов

Срок 1 день оплата 500 рублей

(кто может - можно парсингом это организовать)

8 лет назад
bigkir
Кирилл 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров