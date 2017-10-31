quote-citation.com/ sbornik-mudrosti.ru www.wisdoms.ru/ www.aforizmy.su/ citatu.com.ua формат отдачи данных: автор;Раздел1; раздел2;РазделN;тег1;тег2;тегN;цитата1;цитата2;цитатаN в некоторых сайтах есть и тег и раздел в некоторых только тег или только раздел. ...
Список почтовых отделений
Есть список городов:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989
Есть сайт, на котором можно узнать адрес почтового отделения и индекс города
http://index-post-address.ru/address/188320
Нужно в таблицу с городами дописать адреса главных почтовых отделений и индексы городов (1 город - 1 отделение - 1 индекс)
Нужно сделать первые 500 городов
Срок 1 день оплата 500 рублей
(кто может - можно парсингом это организовать)
Заявки фрилансеров
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