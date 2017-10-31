Ищется человек, понимающий в Yujii 2 для доработки сайта.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Добрый день, дорогие программисты.

Сегодня хотелось бы пригласить в творческую команду человека, разбирающегося в Yjii 2. Необходимо доработать самописный сайт. А точнее: ввести функцию добавления тегов и возможности их модерирования.  

8 лет назад
Eren_Yeager
34 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров