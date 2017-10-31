Доработка сайта на Opencart 3-й версии

Сколько денег будет стоить и срок выполнения?

Имеется сайт на последнем opencart версии 3 со стандартной темой opencart. dop-pajerosport.ru нужно сделать шапку точно такую же как тут shop.polosedan.ru т.е. меню категории слева с такими же выпадающими подменю вправо, рябом поиск и корзина. Плюс вывод на главной странице таких же категорий новинки, хиты продаж, рекомендуемые. Плюс еще чтобы на внутренних страницах, когда мы заходим в категорию меню также сворачивалось и появлялось развернутое второе меню, как тут https://shop.polosedan.ru/index.php?route=product/category&path=49_306 а и еще необходимо вырезать закладки и сравнение товаров.

Фактически получить такой же сайт: shop.polosedan.ru

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