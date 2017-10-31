Вордпресс 4.8.2, поправить плагин

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Плагин тестов: https://mythemeshop.com/plugins/wp-quiz-pro/

Проблема: при увеличении количества вопросов в тесте админка начинает очень медленно работать при редактировании тестов. При 30 вопросах все висит и сайт теряет соединение с сервером. Когда создается новый тест, и вопросов мало (до 10), то страницы открываются и сохраняются быстро 

Пишите те, кто с ВП работал и разбирается

Плагин и файл для импорта с примером во вложении

WordPress
8 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров