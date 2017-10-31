Работы по сайту на asp.net

сть сайт http://www.mtk-fortuna.ru/

Что не устраивает в текущем сайте

- Устарел cms, хотят обновить на более свежую версию ASP.NET MVC

Дополнительные комментарии

- Со слов клиента из скрытой логики есть только работа с каталогом.

который запилен под них.

Могут прислать данные, но надо понять в каком виде.

с выбором подрядчика особо не торопятся. со слов клиента ищут лет на

80. в перспективе будут разрабатывать с подрядчиком тз по обновлению

дизайна и функционала