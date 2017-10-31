Работы по сайту на asp.net

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сть сайт http://www.mtk-fortuna.ru/ 

Что не устраивает в текущем сайте 

- Устарел cms, хотят обновить на более свежую версию ASP.NET MVC 

Дополнительные комментарии 

- Со слов клиента из скрытой логики есть только работа с каталогом. 

который запилен под них. 

Могут прислать данные, но надо понять в каком виде. 

с выбором подрядчика особо не торопятся. со слов клиента ищут лет на 

80. в перспективе будут разрабатывать с подрядчиком тз по обновлению 

дизайна и функционала

ASP.NET
8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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