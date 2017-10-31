Проверка (по необходимости изменение) сниппетов (title и description)

Здравствуйте. Сайт комплексно под фильтром баден-баден. Текста и seo-настройки на сайте отредактировали. Вопрос по seo-настройкам сниппетов (title и description) необходимо проверить их на правильность заполнения (учитывая рекомендации поисковых систем Яндекс, Гугл) если они переспамлены или неправильно написаны, то отредактировать. Примерно 45 сниппетов. Сколько будет стоить? Сроки?