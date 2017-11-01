Скрипт для импорт данных с файлов в MySQL

Надо написать ОПП PHP скрипт. Импорт данных с файлов. Указывается какой тип файал (TXT, Excel...) и символ делителя.

Как прим.:

Есть Excel файл напр. 3500 строк надо импортировать данные в MySQL. Структуру таблицы предоставлю.

В 1 ячейке может быть {city: XXX, street: ZZZ ...} надо распарсить JSON и тоже по полям отл. сохранить.

Спасибо.

P.S. PHPExcel приветствуется