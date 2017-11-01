Добрый день1 Для сайта http://bit.ly/2xz1B5B настраивал аналитику. Настроил цели но они не работают. Цель "клик по телефонному номеру" Посмотрите в чем дело вот доступ на хостинг к сайту titang01_kadrilo ...
Скрипт для импорт данных с файлов в MySQL
Надо написать ОПП PHP скрипт. Импорт данных с файлов. Указывается какой тип файал (TXT, Excel...) и символ делителя.
Как прим.:
Есть Excel файл напр. 3500 строк надо импортировать данные в MySQL. Структуру таблицы предоставлю.
В 1 ячейке может быть {city: XXX, street: ZZZ ...} надо распарсить JSON и тоже по полям отл. сохранить.
Спасибо.
P.S. PHPExcel приветствуется
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