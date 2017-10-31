Нужны доработки по сайтам на DLE 11 и выше

Нужно сделать ряд правок по сайтам на движке DLE. Есть правки не сложные, а есть с которыми придется потратить время.

1. Сделать так, чтобы при нажатии на иконку радио на главной странице, вылез небольшой плеер и чтобы играло радио по ссылке которую зададим и надо чтобы там отображалась информацию об исполнителе, песне текущей и следующей или предыдущей.

2. Сделать настройку rss для яндекс новости.

3. Помочь решить проблему с сохранением новостей. Чтобы если закрыли вкладку случайно или свет отрубился, то система новость сохраняла ту, которую мы редактировали, но не успели сохранить.

Буду рад хорошему.