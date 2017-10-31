Добрый день1 Для сайта http://bit.ly/2xz1B5B настраивал аналитику. Настроил цели но они не работают. Цель "клик по телефонному номеру" Посмотрите в чем дело вот доступ на хостинг к сайту titang01_kadrilo ...
Нужны доработки по сайтам на DLE 11 и выше
Нужно сделать ряд правок по сайтам на движке DLE. Есть правки не сложные, а есть с которыми придется потратить время.
1. Сделать так, чтобы при нажатии на иконку радио на главной странице, вылез небольшой плеер и чтобы играло радио по ссылке которую зададим и надо чтобы там отображалась информацию об исполнителе, песне текущей и следующей или предыдущей.
2. Сделать настройку rss для яндекс новости.
3. Помочь решить проблему с сохранением новостей. Чтобы если закрыли вкладку случайно или свет отрубился, то система новость сохраняла ту, которую мы редактировали, но не успели сохранить.
Буду рад хорошему.
Заявки фрилансеров
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