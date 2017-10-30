Настройке GTag manager

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Закрыт2 заявки110 просмотров

Нужна помощь для корректной настройки GTM на сайте WP, в связке FB Pixel.

Необходимо настроить цели и проконсультировать по настройке GTM. 

Желательно связь в скайпе для оперативного общения и ответов на вопросы.

Оплата WMZ или Приват.

Стоимость и сроки указывайте при ответе.

WordPress
8 лет назад
basid
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров