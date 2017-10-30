Доброго времени суток! Имеется: - собственная платформа для оптимизации такси и грузоперевозок (веб-сервис на Yii2, либо на альтернативном framework) - АСУ + приложения водителя и клиента На текущий момент, ...
Разработка системы для проверки уникальности и seo-параметров текстов
Задача - сделать небольшую систему для проверки уникальности и seo-параметров текстов. Функционал описан по ссылке - https://rizzoma.com/topic/778dbcae5faed32c5e0d067cf0abddc9/0_b_9f90_87uct/, для логичности разнесен по экранам.
Данный мини-проект рассматриваю в том числе, как тестовое задание (полностью оплачиваемое) для выбора исполнителя на разработку большого проекта по работе с текстами (функционал онлайн-издательства). Разработка большого проекта уже начата, но приостановлена по определенным причинам. Разработка большого проекта ведется на Symfony + AngularJS, поэтому данный мини-проект необходимо разработать на такой же связке. Front-end делается на купленном фреймворке https://themeforest.net/item/oneui-bootstrap-admin-dashboard-template-ui-framework-angularjs/11820082 (исходники будут даны выбранному исполнителю). Несмотря на то, что данный мини-проект рассматривается как тестовое задание, он будет активно использоваться в реальной работе пока функционал большого проекта будет реализовываться.
Требование к разработчику - возможность голосового общения по скайпу с демонстрацией экрана.
Разработка и тестирование мини-проекта - на вашем сервере. Разработка большого проекта - отдельный вопрос.
Жду оценку в часах со стоимостью часа. Если не до конца понятен функционал, то диапазон в часах.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
В продолжение https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/chrome-extension-867162/ нужно доработать некоторый функционал для обхода страниц не мануальноВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, Нужно внедрить систему онлайн бронирования авиабилетов с помощью XML API travelport universal api wordpress Жду предложений.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать прототип отчета, который будет доступен по ссылке. Это фактически "муляж", в котором будет представлен для тестирования возможный будущий функционал сайта. В ТЗ описана структура и логика размещения информации. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Необходимо откорректировать сайт согласно брифу. Бриф в скрепке. Сайт на WP. Используемый шаблон темы: Avada. Озвучивайте стоимость и сроки работы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача Необходимо изменить пару строк кода плагина для Wordpress. Плагин (WOOF) Woocommerce Product Filter. Надо чтобы count – цифра, выводилась в span c каким-нибудь классом, чтобы можно было придать свой стиль с помощью css. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $18
Есть таблица с городами https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oyE3jQOrhR1MdwK1tRA5hzs9CQEtMmayzdqUo1nQr4I/edit#gid=459941989 Нужно написать скрипт, который будет брать данные из этой таблицы и генерировать xml-файл такой структуры https://yandex.ru/support/sprav/branches/xml-feed-sprav.html#q1 Срок 1 день. Оплата 1000 рублейВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: разработать серверный скрипт с веб-мордой для автоматического наполнения чужого сайта товарами из выбираемого через браузер CSV Описание. Исходные данные, которые загружаются как переменные: -поля ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно внести небольшие правки популярной темы Root на ВП. Работы на 1-2 часа. Заявки а ля "100 долларов за 3 дня" не рассматриваются.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Важно: необходимо быть на связи в Москве. Периодическое обновление сайта компании. Доработка сайта, внесение информации на страницы сайта. Работа техническая. Всю информацию для сайта предоставляем мы. Первоначально необходимо заполнить 5 новых ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад