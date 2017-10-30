Разработка системы для проверки уникальности и seo-параметров текстов

Задача - сделать небольшую систему для проверки уникальности и seo-параметров текстов. Функционал описан по ссылке - https://rizzoma.com/topic/778dbcae5faed32c5e0d067cf0abddc9/0_b_9f90_87uct/, для логичности разнесен по экранам.

Данный мини-проект рассматриваю в том числе, как тестовое задание (полностью оплачиваемое) для выбора исполнителя на разработку большого проекта по работе с текстами (функционал онлайн-издательства). Разработка большого проекта уже начата, но приостановлена по определенным причинам. Разработка большого проекта ведется на Symfony + AngularJS, поэтому данный мини-проект необходимо разработать на такой же связке. Front-end делается на купленном фреймворке https://themeforest.net/item/oneui-bootstrap-admin-dashboard-template-ui-framework-angularjs/11820082 (исходники будут даны выбранному исполнителю). Несмотря на то, что данный мини-проект рассматривается как тестовое задание, он будет активно использоваться в реальной работе пока функционал большого проекта будет реализовываться.

Требование к разработчику - возможность голосового общения по скайпу с демонстрацией экрана.

Разработка и тестирование мини-проекта - на вашем сервере. Разработка большого проекта - отдельный вопрос.

Жду оценку в часах со стоимостью часа. Если не до конца понятен функционал, то диапазон в часах.