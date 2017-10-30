В продолжение https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/chrome-extension-867162/ нужно доработать некоторый функционал для обхода страниц не мануально
Сделать скрипт с веб-мордой для наполнения сайта
Задача: разработать серверный скрипт с веб-мордой для автоматического наполнения чужого сайта товарами из выбираемого через браузер CSV
Описание.
Исходные данные, которые загружаются как переменные:
-поля логин, пароль
-поле, в которое вставляется ссылка на страницу на форуме, куда нужно добавлять записи из CSV файла
-Массив CSV файлов для загрузки (от 1 до N), прикрепляемого к задаче
Кнопка "выполнить"
Порядок действий:
1. Пройти авторизацию на сайте А (самописный, на PHP, логин-пароль предоставляется) https://domain.ru/login/ref/1
2. Перейти на сайт Б (написан на PHP, движок IPB), где используется для авторизации сессия с сайта А
3. Войти в тему, по ссылке, вставляемой в поле выбора темы http://domain.com/index.php?showtopic=TOPICNUMBER
4. Автоматизировать следующий процесс:
4.1. Нажатие кнопки "Добавить товар"
4.2. Заполнение полей "Название товара", "URL маленькой картинки", "URL большой картинки", "Краткое описание товара", "Артикул", "Размер/Цвет", "Цена, руб".
4.3. "Сохранить"
N.B.: После нажатия кнопки сохранить, браузер перенаправляет обратно в страницу, где есть кнопка "Добавить товар"
Данные, которые должен выводить скрипт
Сверху прогресс бар (имя файла, номер текущей строки, вставляемую на сайт)
Снизу лог ошибок (имя файла, номер текущей строки, не вставленной на сайт)
Доп.функционал:
1. Сохранять номера строчек с указанием файлов, которые не загрузились успешно
2. Поле ввода интервала (в минутах), через который, после окончания загрузки всех строк всех файлов, должна начинаться повторно загрузка незагруженных товаров)
3. После окончания каждого прогона всех ошибок со всех файлов, выводить разделитель в лог (строчка из знаков равенства), для разделения логов разных загрузок (перед первым прогоном также выводить разделитель из знаков равенства).
Разработать отдельную вкладку со следующим функционалом удаления позиций с сайта
Исходные данные, которые загружаются как переменные:
-поля логин, пароль
-поле, в которое вставляется ссылка на страницу на форуме, откуда нужно удалять товары
-переключатель между
--"Удалить все" (ходит по указанной странице и жмет кнопку "Удалить")
--"Удалить позиции с id " (рядом поле ввода стартового id) и "по " (рядом поле ввода для конечного id)
--"Удалить список id (разделитель точка с запятой " (поле для ввода id-шников)
Данные, которые должен выводить скрипт
Снизу лог ошибок (номер не удаленного id)
Кнопка "выполнить"
Команда для удаления конкретного товара имеет вид: http://domain.com/index.php?act=zakup&tid=TOPICNUMBER&CODE=04&id=ITEMNUMBER
N.B.: TOPICNUMBER, ITEMNUMBER это числовые переменные.
В случае php5 код должен проходить валидность на отсутствие depricated функций
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